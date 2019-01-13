Boeing-737 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево

Москва, , 16:55 — REGNUM Самолёт Boeing-737, на борту которого находились 40 пассажиров, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент с самолетом, совершавшим рейс «Москва — Прага», произошёл 13 января во время разгона. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

«Лайнер … выкатился за пределы ВПП Шереметьево», — сказал источник.

В настоящее время специалисты осматривают воздушное судно.

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