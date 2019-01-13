Воскресенье, 13 Января 2019 года
16:55:26 МСК

Boeing-737 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Шереметьево

Происшествия

В результате ЧП никто из людей не пострадал

Москва, 13 января 2019, 16:55 — REGNUM  Самолёт Boeing-737, на борту которого находились 40 пассажиров, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент с самолетом, совершавшим рейс «Москва — Прага», произошёл 13 января во время разгона. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

«Лайнер … выкатился за пределы ВПП Шереметьево», — сказал источник.

В настоящее время специалисты осматривают воздушное судно.

Читайте также: Авиадебошира из Москвы оштрафовали на 320 тыс. рублей

А также: Меры против авиадебоширов дали результат в «Пулково»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить