В Тверской области под лёд провалился трактор с людьми

Тверь, , 16:56 — REGNUM Два человека погибли, ещё одному удалось спастись в результате ЧП на реке Медведица в Тверской области. Об этом 13 января сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

В акватории реки Медведица под лёд провалился трактор с тремя людьми. Инцидент произошёл в Кашинском районе. Трактор ушёл под лёд в 40 метрах от берега. Ширина русла реки в этом месте составляет около 80 метров.

Информация о данном инциденте поступила в Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по региону около 10:30 мск. Примерно через два часа, около 12:30 мск были найдены и извлечены из воды тела двух погибших мужчин 1961 и 1977 годов рождения. Третьему мужчине удалось выбраться из реки самостоятельно.

По факту гибели людей Кашинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят опросы населения. Назначены несколько экспертных исследований. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии в Якутии. Здесь в результате несанкционированного выезда на реку по лёд провалились два бензовоза. Водители бензовозов сумели выбраться на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.

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