Гризманн принес «Атлетико» победу над «Леванте»

Мадрид, , 16:27 — REGNUM 13 января между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Леванте» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой «матрасников».

В дебюте второй половины лидер сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Леванте»)

Удары 19/8

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 9/17

Поданные угловые 5/2

«Атлетико» набрал 38 очков и укрепился на 2-й позиции до конца тура. «Леванте» с 23-мя баллами временно остался на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Савич, Хуанфран, Партей, Эрнандес, Коке, Корреа, Витоло, Гризманн.

«Леванте»: Оласабаль, Робер, Чема, Кабако, Аранда, Барди, Вукчевич, Джейсон, Кампанья, Роджер, Моралес.

Бригада арбитров: Эдуардо Прието Иглесиас | Айтор Вильяте Мартинес | Маркос Сердан | Аймар Веласко.

Желтые карточки: Джейсон — 42, Кабако — 85, Кампанья — 90+2.

Голы: Гризманн 57 (пен) — 1:0.