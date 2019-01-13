Гризманн принес «Атлетико» победу над «Леванте»

Мадрид, 13 января 2019, 16:27 — REGNUM 13 января между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Леванте» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой «матрасников».
В дебюте второй половины лидер сборной Франции Антуан Гризманн открыл счет, реализовав пенальти — 1:0.
Статистика матча («Атлетико"/"Леванте»)
Удары 19/8
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 9/17
Поданные угловые 5/2
«Атлетико» набрал 38 очков и укрепился на 2-й позиции до конца тура. «Леванте» с 23-мя баллами временно остался на 11-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Ариас, Савич, Хуанфран, Партей, Эрнандес, Коке, Корреа, Витоло, Гризманн.
«Леванте»: Оласабаль, Робер, Чема, Кабако, Аранда, Барди, Вукчевич, Джейсон, Кампанья, Роджер, Моралес.
Бригада арбитров: Эдуардо Прието Иглесиас | Айтор Вильяте Мартинес | Маркос Сердан | Аймар Веласко.
Желтые карточки: Джейсон — 42, Кабако — 85, Кампанья — 90+2.
Голы: Гризманн 57 (пен) — 1:0.