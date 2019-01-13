В Орле под тяжестью снега обрушилась кровля мусоросортировочного цеха

Орел, , 16:27 — REGNUM Часть кровли общей площадью 300 кв метров обрушилась под тяжестью скопившегося на ней снега в городе Орле на предприятии по переработке мусора. Об этом 13 января сообщает ИА «Орёлград».

Инцидент произошёл в ночь на 13 января. В цехе сортировки твёрдых бытовых отходов, общая площадь которого составляет около 3,5 тысяч кв. метров, произошло обрушение части кровли площадью 300 кв. метров.

Сообщается, что сотрудники предприятия смогли справится с последствиями обрушения конструкции своими силами до приезда спасателей. Сейчас на месте происшествия идёт разбор обрушившихся конструкций. Угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

Компания продолжает работу по переработке мусора без завоза его в цех сортировки.

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