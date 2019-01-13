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Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Перми

Происшествия

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

Пермь, 13 января 2019, 16:07 — REGNUM  Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием такси Renault Logan и автобуса, в результате чего пострадали три человека, произошло в районе дома №49 в Дзержинском районе Перми. Об этом 13 января сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД РФ Пермскому краю.

«Водитель (иномарки) … допустил столкновение с автобусом Man, — отметили в ведомстве. — От столкновения автомобиль отбросило на остановку».

По последним данным, в результате ДТП пострадали и были госпитализированы три человека.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

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Дорожно-транспортные происшествия
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