Около 2000 человек оказались заблокированы лавиной на горном курорте в ФРГ

Мюнхен, Германия, , 15:52 — REGNUM Около двух тысяч человек были отрезаны от мира снежной лавиной на горном курорте Бальдершванг в Баварских Альпах на юге Германии. Об этом 13 января сообщило издание Merkur.

Сообщается, что в числе заблокированных в общине Бальдершванг оказались как местные жители, так и туристы. Община расположена на высоте около 1000 метров и и является популярным туристическим направлением. С территории общины есть два выезда: в сторону Австрии и в сторону остальной Германии, но сейчас из-за схода снежных лавин оба выезда заблокированы.

Пострадавших в результате схода лавины нет. Более того, не были повреждены линии электопередач, а находящиеся в снежном плену люди снабжены всем необходимым, включая продукты питания и медикаменты.

После оценки ситуации, властями было решено отложить эвакуацию людей из-за сохраняющейся угрозы лавиноопасности в районе горного курорта.

Дальнейшие действия по создавшейся ситуации будут обсуждены специально созданной комиссией, в которую вошли представители местных органов власти и специалисты горно-спасательной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх германских лыжников в Австрии из-за схода лавины. Ещё один гражданин ФРГ считается пропавшим без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое германских лыжников погибли в Австрии из-за схода лавины