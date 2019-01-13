Найдено тело четвёртого погибшего при взрыве в центре Парижа

Париж, , 15:28 — REGNUM Тело ещё одного погибшего в результате взрыва в центре Парижа во Франции было найдено сегодня под обломками. Об этом 13 января сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру города.

По последней информации, из-под обломков жилого здания на улице Тревиз было извлечено тело погибшей женщины. В данный момент её личность устанавливается.

Пока достоверно не известно, является ли погибшая женщина той самой, которая числится пропашей без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках пропавшего без вести человека на месте взрыва, произошедшего накануне в жилом многоквартирном доме в Париже. Сообщалось, что на месте происшествия в течение, как минимум, 48 часов будут дежурить около 30 пожарных.

Взрыв в жилом доме на улице тревиз в центре Парижа произошёл 12 января. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, пострадали около 50 человек. Предварительной причиной взрыва названа утечка газа.

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