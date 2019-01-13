В ЛНР назвали фейком сообщение Киева о задержании бывшего танкиста ЛНР

Луганск, , 14:33 — REGNUM Не соответствующим действительности назвал отчёт Нацполиции Украины о задержании танкиста Луганской Народной Республики (ЛНР) официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Морочко. Об этом Морочко заявил в своём аккаунте в соцсети Twitter.

По словам Морочко, информация, опубликованная штабом «Операции Объединённых сил» Украины вызывает ряд вопросов.

Прежде всего Морочко обратил внимание на то, что не указана фамилия якобы задержанного бывшего танкиста.

Также Морочко отметил, что названная штабом «ООС» «54-я танковая бригада», в которой, якобы, числился танкист, на самом деле в структуре Народной милиции ЛНР не существует вовсе.

Подытоживая свои наблюдения, Морочко назвал отчёт Нацполиции Украины о задержании бывшего танкиста ЛНР «низкопробным фейком».

Ранее ИА REGNUM об обнаружении разведкой ЛНР в зоне конфликта боевой техники ВСУ. При этом ранее представители ЛНР заявляли о подготовке к возможным провокациям со стороны Украины с целью ввода в стране военного положения.

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