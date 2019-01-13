Один человек числится пропавшим без вести после взрыва газа в Париже

Париж, , 13:47 — REGNUM Один челорвек до сих пор числится пропашим без вести в результате взрыва в жилом здании в центре Парижа. Об этом 13 января сообщает радиостанция France Info со ссылкой на представителя пожарной охраны Парижа Эрика Мулена.

Как сообщил на пресс-конференции журналистам Мулен, пропаший человек проживал в главном здании, где произошёл взрыв.

По словам Мулена, радиус взрывной волны после взрыва составил более 100 метров. В данный момент, отметил Мулен, пострадавшее здание необходимо укрепить от подвала до самого верха.

У места взрыва остаются дежурить около 30 пожарных Как Заявил Мулен, сотрудники пожарно-спасательных служб останутся на месте происшествия, по крайней мере, на ближайшие 48 часов, но если понадобится, они будут дежурить у разрушенного здания всю неделю.

Взрыв в пекарне, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого дома, произошёл 12 января около 09:00 (11:00 мск). В результате взрыва погибли три человека, двое из них — сотрудники пожарной службы Парижа. Пострадали около 50 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате взрыва в Париже. Основной причиной взрыва называется утечка бытового газа.

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