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В Камчатском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3

Происшествия

Эпицентр сейсмического события находился в 35 км от ближайшего населённого пункта

Петропавловск-Камчатский, 13 января 2019, 13:37 — REGNUM  В горной местности Усть-Камчатского района Каматчкого края 13 января зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе сообщили, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 35 км от ближайшего населённого пункта, поэтому оно не ощущалось жителями района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января в Новосибирской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3. Специалисты Алтае-Саянской сейсмостанции сообщили, что землетрясение было вызвано обвалом неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород.

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Землетрясения
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