В Камчатском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3

Петропавловск-Камчатский, , 13:37 — REGNUM В горной местности Усть-Камчатского района Каматчкого края 13 января зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе сообщили, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 35 км от ближайшего населённого пункта, поэтому оно не ощущалось жителями района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января в Новосибирской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3. Специалисты Алтае-Саянской сейсмостанции сообщили, что землетрясение было вызвано обвалом неиспользуемых шахт или выработок со смещением горных пород.