По факту пожара на нефтехимическом заводе на Украине возбуждено дело

Ивано-Франковск, Украина, , 13:29 — REGNUM На Украине полиция возбудила уголовное дело по факту пожара на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», который расположен в городе Калуш Ивано-Франковской области. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул на заводе ООО «Карпатнефтехим» накануне вечером. Ликвидировать пожар удалось только сегодня утром.

На данный момент правоохранительные органы установили, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве»).

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