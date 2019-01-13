Уголовное дело заведено после убийства троих человек в Башкирии

Уфа, , 12:58 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя города Учалы в Башкирии возбуждено следственным отделом по городу Учалы следственного управления СК РФ по региону. Об этом 13 января сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Житель города Учалы подозревается в совершении преступления по статье «Убийство двух и более лиц».

Утром 13 января в следственный отдел города Учалы поступили данные о насильственной смерти женщины и получении огнестрельных ранений двумя мужчинами.

В результате первоначальных следственных мероприятий выяснилось, что мужчина, 1984 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. Женщина скрылась от разъярённого супруга у соседей. Мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, ранил соседа, убил его супругу, смертельно ранил второго соседа, затем убил свою супругу и свёл счёты с жизнью.

В результате трагического происшествия погибли четыре человека, ранен один человек. Пострадавший был госпитализирован. По данным ГУ МВД, один из убитых — сотрудник экспертного подразделения полиции города Учалы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.

Сообщается, что расследование данного уголовного дела находится на особом контроле руководства СУ СК РФ по Башкирии.

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