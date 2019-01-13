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Три человека госпитализированы в результате пожара на НПЗ в Ставрополье

Происшествия

Пожар ликвидирован

Ставрополь, 13 января 2019, 12:27 — REGNUM  Три человека пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Новопавловске Ставропольского края. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании в промзоне на территории ООО «Шигл» в Новопавловске поступила в ГУ МЧС в 09:47 мск. Непосредственно на месте происшествия было установлено, что пожар произошёл в резурвуаре с нефтепродуктами.

Площадь горения составила около 40 кв. метров. К ликвидации возгорания были привлечены 32 человека личного состава и 13 единиц техники.

В результате слаженных действий пожарных возгорание было полностью ликвидировано через 12 минут после получения информации о возгорании сотрудниками МЧС.

При пожаре пострадали три человека. Все пострадавшие были госпитализированы в центральную районную больницу города Новопавловска. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении, один — в травматологическом. Информация о состоянии пострадавших пока не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на НПЗ в городе Уфе. В результате пожара никто не пострадал

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Пожары и взрывы на предприятиях
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