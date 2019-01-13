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Мужчина в Рязанской области погиб при запуске пиротехники

Происшествия

По факту гибели мужчины проходит доследственная проверка

Рязань, 13 января 2019, 12:15 — REGNUM  Житель села Нестерово Пителинского района Рязанской области погиб при запуске праздничного салюта. Об этом 13 января сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагический инцидент произошёл вечером 12 января. По предварительной информации, мужчина, 1986 года рождения, с друзьями и семьёй вышел на улицу для запуска праздничного салюта.

Пиротехническое изделие подожгли, но залпа не произошло. Мужчина грубо нарушил правила безопасности при запуске пиротехнических изделий и погиб на месте.

В настоящее время следователями проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств гибели мужчины. По результатам будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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