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Порядка 20 горняков оказались под завалами в угольной шахте в Китае

Происшествия

Обвал произошел на угольной шахте «Байцзи» в провинции Шэньси

Пекин, 13 января 2019, 11:32 — REGNUM  В Китайской Народной Республике произошел очередной обвал на угольной шахте. Об этом 12 января сообщает агентство «Синьхуа».

Обвал горных пород произошел на угольной шахте «Байцзи» в городе Шэньму провинции Шэнси в центральных районах Китая. Обвал произошел 12 января в 16:30 по местному времени (11:30 по московскому времени).

На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Известно, что в момент обвала в шахте находились как минимум 20 горняков. Они остаются под завалами.

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