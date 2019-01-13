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Пожар на уфимском НПЗ потушен

Происшествия

Никто не пострадал

Уфа, 13 января 2019, 11:22 — REGNUM  Спасателям удалось ликвидировать пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе возник пожар. Пламя распространилось на площадь в 150 квадратных метров. Возгорание произошло в помещении электросетей НПЗ.

К 10:20 по местному времени (12:20 по московскому времени) пожарным удалось справится с огнем.

В результатет пожара на НПЗ никто не погиб и не пострадал.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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