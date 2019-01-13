Пожар на уфимском НПЗ потушен

Уфа, , 11:22 — REGNUM Спасателям удалось ликвидировать пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе возник пожар. Пламя распространилось на площадь в 150 квадратных метров. Возгорание произошло в помещении электросетей НПЗ.

К 10:20 по местному времени (12:20 по московскому времени) пожарным удалось справится с огнем.

В результатет пожара на НПЗ никто не погиб и не пострадал.