Шхуна с двумя рыбаками обнаружена у берегов Японии

Токио, , 11:08 — REGNUM Деревянная шхуна с двумя рыбаками была обнаружена в японских территориальных водах. Об этом 12 января сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, сильно повреждённая 15-метровая шхуна была прибита течением к берегам Японии, людей обнаружил местный рыбак. Два человека, обнаруженные в шхуне, находились в сознании и сообщили, что они являются гражданами КНДР.

Деревянное судно находилось в 1,5 километрах от берега, в районе города Фукаура префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Судно взял на буксир сторожевой корабль береговой охраны. Сотрудники береговой охраны придерживаются версии, что судно было вынесено к берегам Японии течением.

В настоящее время устанавливаются личности обнаруженных в шхуне людей и решается вопрос о дальнейших действиях в отношении судна и спасённых в ней людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к берегам Японии в 2018 году прибило 89 рыболовецких шхун, предположительно, из КНДР. Большинство шхун были брошенными, но в некоторых из них были найдены тела погибших людей. Всего в шхунах были найдены 12 погибших. В Японии предполагают, что суда занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне Японии.

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