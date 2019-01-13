На Ямале после загрязнения почвы возбуждены уголовные дела

Салехард, , 11:46 — REGNUM На Ямале возбуждено три уголовных дела по факту загрязнения почвы. Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценивается в 122 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что ООО «Газпром инвест» осуществляет строительство трёх подводных переходов конденсатопровода «Уренгой-Сургут». В ходе надзорных мероприятий с участков выполнения работ были изъяты образцы почвы. Исследования показали превышение предельной концентрации химического загрязнения. Содержание нефтепродуктов и хлорид-ионов превышало фоновые показатели более чем в два раза. Причинённый ущерб почве составил свыше 122 млн. рублей.

Природоохранная прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «Газпром инвест» с требованием рекультивации загрязнённых земель и возмещения причиненного ущерба.

Помимо этого, на основании результатов проверки возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде»).

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