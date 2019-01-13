Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае

Новороссийск, Краснодарский край, , 10:36 — REGNUM Один человек погиб, ещё пятеро были госпитализированы в результате ДТП, которое произошло на трассе Новороссийск — Керченский пролив. Об этом сообщает 13 января пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По полученной информации, автоавария произошла в 23:35 по местному времени на 10-м километре автотрассы Новороссийск — Керченский пролив. Произошло столкновение двух легковых автомобилей: Kia Rio и Hyundai Solaris.

По предварительной информации, столкновение допустил водитель Kia Rio, выехав на полосу встречного движения.

В резуьтате ДТП погибла молодая девушка 19-ти лет, пассажирка автомобиля Kia Rio. С травмами были госпитализированы оба водителя и три пассажира Hyundai.

По факту ДТП проводится проверка, идёт выяснение всех причин и обстоятельств Автопроисшествия, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Волгограде, в результате которого погибли три человека, ещё двое пострадали.

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