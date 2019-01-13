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Автобус с туристами перевернулся на западе Мексики

Происшествия

Есть пострадавшие

Мехико, 13 января 2019, 09:58 — REGNUM  На западе Мексики вблизи населенного пункта Кульякан перевернулся пассажирский автобус с туристами. Об этом накануне, 12 января, пишет мексиканская газета El Universal.

В момент аварии в салоне автобуса находились 42 человека. туристы следовали на горячие источники курорта Имала.

На спуске водитель автобуса потерял управление и машина врезалась в жилой дом, после чего опрокинулась.

В результате аварии пострадали 39 человек, среди некоторых пятеро — несовершеннолетние. По данным мексиканской полиции, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы автобуса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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