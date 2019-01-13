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В пляжном клубе в Перу прогремел взрыв

Происшествия

Есть пострадавшие

Лима, 13 января 2019, 09:46 — REGNUM  В одном из пляжных клубов в Перу прогремел взрыв. Об этом сегодня, 12 января, сообщает El Comercio со ссылкой на перуанские экстренные службы.

По предварительным данным, рядом со зданием пляжного клуба «Лас-Пальмас» в перуанской провинции Каньете взорвались два газовых баллона. В результате взрыва в здании выбило стекла.

Ряд посетителей клуба получили незначительные ранения. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию.

Момент взрыва попал на видео.

https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1084299653011652608

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Взрывы бытового газа
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