На границе между США и Мексикой обнаружили подземный тоннель

Мехико, , 04:28 — REGNUM Недалеко от американского штата Аризона на границе с Мексикой был обнаружен подземный тоннель, сообщает издание The Hill.

Мексиканские власти подозревают, что этот тоннель мог использоваться для контрабанды наркотиков или же для перехода людей. Как сообщает издание, это уже третий тоннель, который был обнаружен за последний месяц. Его длина составляет десять метров. Представители департамента внутренней безопасности США никак не прокомментировали это событие.

Напомним, в США с 22 декабря частично приостановили работу ряд федеральных и государственных учреждений. Причиной приостановки стало отсутствие бюджета на новый финансовый год. Президент США Дональд Трамп отказался подписать проект бюджета, одобренный конгрессом, так как в нем не было статьи расходов на строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.

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