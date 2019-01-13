Движение по трассе на границе с Казахстаном вновь открыто

Саратов, , 03:59 — REGNUM Движение по трассе А-298 на границе между Россией и Казахстаном, ранее перекрытое из-за погодных условий, вновь открылось, сообщает пресс-служба ГИБДД Саратовской области.

Сообщается, что движение по трассе было восстановлено с 15:00 по московскому времени. Его обещали открыть вновь, как только на границе нормализуются погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января было закрыто движение всех видов автотранспорта на границе России и Казахстана. Проезд был закрыт из-за сильной метели. Трасса была перекрыта как со стороны России, так и со стороны Казахстана.

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