Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Владикавказ, , 03:52 — REGNUM Проезд всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге вновь открыт, сообщает персс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Сообщается, что 18:00 по московскому времени дорога заработала в штатном режиме. Ранее по причине снегопада и завалов проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт с 8 января.

Напомним, с 10 января дорожные службы занимались расчисткой Военно-Грузинской дороги от снежных лавин. К 11 января на пропускном пункте «Верхний Ларс» скопилась очередь из 364 легковых автомобилей. Сотрудники МЧС организовали на местах пункты обогрева для организации жизнедеятельности людей, оказавшихся на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в 19:00 по московскому времени был открыт проезд для легковых автомобилей по Военно-Грузинской дороге.

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