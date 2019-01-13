На украинском нефтехимическом заводе произошел пожар

Ивано-Франковск, Украина, , 03:12 — REGNUM На заводе «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает пресс-служба украинского МВД.

Сообщается, что инцидент произошел в 21:08 по местному времени (23:08 по московскому). Технический персонал завода перекрыл задвижки и приостановил подачу газа в установки. Также работники пытаются охладить расположенные рядом с очагом возгорания объекты.

Как отмечает МВД, к ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 60 спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на заводе лекарственных трав в Южной Корее произошел масштабный пожар. Сообщается, что пожарные смогли ликвидировать возгорание через 4 часа после начала пожара, однако лекарственные травы продолжали еще некоторое время тлеть. В результате происшествия сгорел первый этаж завода. Ущерб составил 1,2 млрд вон (~$1,07 млн).

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