Жителю Флориды отрубило голову винтом вертолета

Тампа, США, , 03:06 — REGNUM Житель американского штата Флорида Сальвадор Дизи погиб в аэропорту в результате инцидента с вертолетом, сообщает телеканал WTHR-13.

По данным полиции, Дизи и еще один человек на автомобиле пытались завести вертолет. Внезапно вертолет от возникшего движения дернулся и накренился. Из-за этого в движение пришел главный винт вертолета и отрубил Дизи голову. Мужчина погиб на месте происшествия. В настоящее время полиция расследует причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Бразилии вертолет упал на оживленную улицу в штате Сан-Паулу. В результате крушения вертолета погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной падения вертолета стала поломка винтов.

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