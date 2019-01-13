В угольной шахте в Китае произошел обвал

Пекин, , 02:32 — REGNUM На одной из угольных шахт китайского города Шэньму произошел обвал, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что обвал произошел около 18:00 по местному времени (13:00 по московскому) на шахте «Байцзи». Под завалами оказалось около 20 шахтеров, на месте работают спасательные службы. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2018 года на шахте в китайском городе Чунцин из-за поломки крепежного механизма в шахту опрокинулась вагонетка. В результате инцидента погибли семеро шахтеров, еще трое получили ранения.

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