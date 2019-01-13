В Швеции шесть иностранных граждан погибли в ДТП

Стокгольм, , 01:39 — REGNUM Шесть иностранных граждан погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на севере Швеции, сообщает пресс-служба шведской полиции.

Сообщается, что авария произошла в районе города Кируна. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились иностранцы, выехал на встречную полосу. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек.

По данным полиции, погибшие являлись гражданами государства, «расположенного за пределами североевропейских стран». В полиции также отметили, что все погибшие были 1990-х годов рождения. Конкретную национальную принадлежность жертв ДТП полиция назвать отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в столице Канады Оттаве двухэтажный автобус наехал на остановку, на которой находились люди. В результате аварии погибли три человека, еще 23 получили травмы различной степени тяжести.