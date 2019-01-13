В ФРГ беженец напал с ножом на беременную женщину

Берлин, , 00:32 — REGNUM В одной из немецких больниц вооруженный ножом мигрант напал на беременную женщину, в результате погиб её нерожденный ребенок. Об этом говорится в сообщении полиции, опубликованном на портале Presse Portal.

Инцидент произошел 12 января в городе Бад-Кройцнах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). В больнице между беженцем из Афганистана и 25-летней гражданкой Польши произошла ссора, в ходе которой мужчина серьезно ранил женщину. Пострадавшую экстренно прооперировали, плод в её утробе погиб. Медики оценивают состояние пациентки как стабильное.

Нападавший сам явился в полицию спустя некоторое время, его поместили под стражу. Прокуратура и полиция ведут расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии отмечают неуклонный рост числа просителей убежища, прибывающих из Турции. Так, в 2016 году 5,7 тыс. турецких граждан запросили убежища в ФРГ, в 2017 году — около 8,5 тыс., с января по ноябрь 2018 года — более 10 тыс. человек.