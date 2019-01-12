Суббота, 12 Января 2019 года
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В Германии упал легкомоторный самолет, есть жертвы

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 12 января, в коммуне Прётцель

Берлин, 12 января 2019, 23:27 — REGNUM  В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на заявление полиции.

ЧП произошло в субботу, 12 января, в немецкой коммуне Прётцель. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«В результате авиакатастрофы в коммуне Прётцель в федеральной земле Бранденбург в субботу днем погибли два человека», — передает вещатель.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

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Авиапроисшествия
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