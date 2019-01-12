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Во Франции задержали более 200 митингующих — СМИ

Происшествия

Акции протеста движения «жёлтых жилетов» проходят во Франции 12 января

Париж, 12 января 2019, 22:41 — REGNUM  Во Франции во время акций протеста движения «жёлтых жилетов» были задержаны 240 человек. Об этом передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

«Сотрудники полиции задержали 240 человек по всей Франции, 156 из них были задержаны в Париже», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста движения «жёлтых жилетов» проходят во Франции 12 января. По данным МВД страны, в мероприятиях принимают участие более 30 тыс. человек, недовольных социальной политикой властей.

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Протесты во Франции
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