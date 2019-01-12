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В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими

Происшествия

Пассажиры автомобиля, получившие ранения различной степени тяжести, были госпитализированы в местную больницу

В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими
brian.ch
АК

Магас, 12 января 2019, 22:24 — REGNUM  Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии 12 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по республике.

«Неустановленными лицами… совершен обстрел автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры автомобиля, получившие ранения различной степени тяжести, были госпитализированы в местную больницу. Всего в транспортном средстве находились четверо сотрудников правоохранительных органов и житель Назрани.

В настоящее время стражи порядка ведут поиск лиц, совершивших преступление.

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