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СКР проводит проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти

Происшествия

12 января в Волосовском районе Ленинградской области на 92 км автодороги «Нарва» столкнулись два легковых автомобилей

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 12 января 2019, 21:45 — REGNUM  По факту гибели трёх человек в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ленинградской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в Волосовском районе Ленинградской области на 92 км автодороги «Нарва» столкнулись два легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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