Суббота, 12 Января 2019 года
19:23:28 МСК

СКР проверит информацию СМИ об отправке в морг еще живой пенсионерки

Происшествия

Действиям полицейского, принявшего решение отравить женщину в морг, дадут правовую оценку следователи

СКР проверит информацию СМИ об отправке в морг еще живой пенсионерки
2204574
Носилки

Белогорск, Амурская область, 12 января 2019, 19:12 — REGNUM  Информацию СМИ о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района Амурской области, которая будучи живой якобы была отправлена в морг, проверят следователи. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Женщина 1956 года рождения (согласно публикации СМИ) по решению сотрудника полиции, посчитавшего ее мертвой, была направлена в морг г. Белогорска, где выяснилось, что она жива», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщину экстренно госпитализировали в реанимацию больницы, где она скончалась несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Отмечается, что действиям полицейского, принявшего решение отравить женщину в морг, дадут правовую оценку следователи.

Читайте также: Очнулась в морге: тульские врачи признали мертвой живую женщину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить