СКР проверит информацию СМИ об отправке в морг еще живой пенсионерки

Белогорск, Амурская область, , 19:12 — REGNUM Информацию СМИ о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района Амурской области, которая будучи живой якобы была отправлена в морг, проверят следователи. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Женщина 1956 года рождения (согласно публикации СМИ) по решению сотрудника полиции, посчитавшего ее мертвой, была направлена в морг г. Белогорска, где выяснилось, что она жива», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщину экстренно госпитализировали в реанимацию больницы, где она скончалась несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Отмечается, что действиям полицейского, принявшего решение отравить женщину в морг, дадут правовую оценку следователи.

Читайте также: Очнулась в морге: тульские врачи признали мертвой живую женщину