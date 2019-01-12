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На Украине в жилом доме обнаружили тела трех человек

Происшествия

Трагедия произошла в пятницу, 11 января, в селе Махаринцы

На Украине в жилом доме обнаружили тела трех человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Винница, Украина, 12 января 2019, 17:50 — REGNUM  Тела трех человек обнаружены в жилом доме в Козятинском районе Винницкой области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

Трагедия произошла в пятницу, 11 января, в селе Махаринцы.

«В селе Махаринцы … в квартире одноэтажного жилого дома обнаружены тела 3 человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной гибели трех человек стал угарный газ. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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