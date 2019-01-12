Семь человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 16:06 — REGNUM Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло около 13:20 по местному времени на автодороге Пустошка — Вырица. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Tiguan, двигавшимся во встречном направлении. Столкновение произошло из-за выезда автомобиля Mitsubishi на полосу встречного движения.

В результате ДТП были госпитализированы в тяжёлом состоянии водитель Mitsubishi, его пассажир находится в состоянии средней тяжести. В автомобиле Volkswagen Tiguan водитель, женщина-пассажирка 1982 года рождения и трое детей, самому младшему из которых восемь месяцев, получили лёгкие травмы. Решается вопрос о госпитализации пострадавших.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии.

Стоит отметить, что за сегодняшний день это второе ДТП с большим числом пострадавших в Ленинградской области. Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины и двух детей в Волосовском районе Ленинградской области. Ещё четыре человека, в том числе девочка четырёх лет, получили ранения. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое детей и женщина погибли в лобовом столкновении машин под Петербургом