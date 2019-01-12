Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму

Щёлкино, Крым, , 15:05 — REGNUM В ходе ремонтных работ на крыше многоэтажного дома в городе Щелкино, расположенном на северо-востоке Крыма, взорвались два газовых баллона. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве и пожаре на крыше жилого девятиэтажного дома поступило в МЧС в 12:45 по московскому времени.

После уточнения данных выяснилось, что взорвались два газовых баллона во время проведения ремонтных работ кровли. Огонь распространился на площади в 12 квадратных метров.

К счастью, в результатет взрывов никто не пострадал. Угрозы обрушения здания и разрушения кровли нет.

К 13:27 мск пожар на крыше удалось ликвидировать.