Суббота, 12 Января 2019 года
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Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Щёлкино, Крым, 12 января 2019, 15:05 — REGNUM  В ходе ремонтных работ на крыше многоэтажного дома в городе Щелкино, расположенном на северо-востоке Крыма, взорвались два газовых баллона. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о взрыве и пожаре на крыше жилого девятиэтажного дома поступило в МЧС в 12:45 по московскому времени.

После уточнения данных выяснилось, что взорвались два газовых баллона во время проведения ремонтных работ кровли. Огонь распространился на площади в 12 квадратных метров.

К счастью, в результатет взрывов никто не пострадал. Угрозы обрушения здания и разрушения кровли нет.

К 13:27 мск пожар на крыше удалось ликвидировать.

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Взрывы бытового газа
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