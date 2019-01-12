В торговом центре в Киеве прогремел взрыв

Киев, , 15:10 — REGNUM Мужчина получил травму руки в результате взрыва в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) в Киеве. Об этом 12 января сообщает прес-служба полиции Киева в социальной сети Facebook.

По данным полиции, сообщение о взрыве поступило в дежурную часть около 12:00 по местному времени. По предварительным данным, взрыв произошёл на третьем этаже ТРЦ «Мармелад» во время проведения ремонтных работ.

Один из рабочих строительной бригады решил с помощью дымовой шашки проверить пожарную безопасность в офисных помощениях ТРЦ. Для проверки действия пожарной сигнализации работник поджёг дымовую шашку, которая взорвалась у него в руках, повредив кисть.

В данное время работник госпитализирован, ТРЦ продолжает свою работу в штатном режиме. Для посещения закрыты третий и четвёртый этаж ТРЦ, все работники, находившиеся там, эвакуированы.

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