МЧС: В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно

Нальчик, , 14:58 — REGNUM Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о высокой лавиноопасности в горах Кавказа на высоте боле 1,5 тыс метров над уровнем моря.

В предупреждении сказано, что Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получило данные о том, что с период с 18:00 по московскому времени 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций высока, подчеркнули в МЧС.