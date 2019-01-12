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МЧС: В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно

Происшествия

Распространено экстренное предупреждение

МЧС: В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно
Цитата из м/ф Ну, погоди! Реж. Ю.Бутырин. 1980. СССР
Лавина

Нальчик, 12 января 2019, 14:58 — REGNUM  Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о высокой лавиноопасности в горах Кавказа на высоте боле 1,5 тыс метров над уровнем моря.

В предупреждении сказано, что Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получило данные о том, что с период с 18:00 по московскому времени 12 января до 18:00 мск 13 января в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций высока, подчеркнули в МЧС.

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Оползни, лавины, сели
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