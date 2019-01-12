Пособник боевиков, задержанный в Дагестане, дает признательные показания

Махачкала, , 14:06 — REGNUM В Дагестане задержан пособник боевиков, ликвидированных накануне, 11 января. Он рассказал о том, что убитые бандиты входили в террористическую ячейку. Также он дал признательные показания о планах боевиков. Об этом ИА REGNUM 12 января сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении НАК.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января около 18:00 группа вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ-2107, напала на сотрудников ДПС на федеральной трассе «Кавказ» на участке Кизилюрт — Махачкала.

На требование сложить оружие бандиты ответили огнем и были уничтожены в результате боестолкновения. В автомобиле боевиков обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.