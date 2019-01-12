Уничтоженные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГИЛ*

Махачкала, , 13:57 — REGNUM Ликвидированные в Дагестане боевики опознаны. Преступники оказались причастными к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM 12 января сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

По данным НАК, убитые бандиты планировали нападение на один из объектов религиозного культа. В планах боевиков было также совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, установлено, что нейтрализованная группа оказывала пособническую помощь боевикам, которые действовали в городе Каспийске. Все они были ликвидированы в ходе спецопераций в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Дагестане были уничтожены трое боевиков. Передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-2107, они обстреляли сотрудников ДПС на федеральной трассе «Кавказ» на участке Кизилюрт — Махачкала и были нейтрализованы в результате боестолкновения.

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