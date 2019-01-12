По меньшей мере 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже

Париж, , 13:58 — REGNUM Минимум 20 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в центре Парижа. Об этом 12 января сообщает телеканал BFM.

В результате взрыва газа, который произошёл в булочной, расположенной на первом этаже жилого здания в девятом округе Парижа, были ранены, по предварительным данным, около 20 человек.

Четверо пожарных были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По данным телеканала, пожарные присутствовали на месте ЧП ещё до взрыва, так как кто-то из жильцов дома вызвал их, пожаловавшись на сильный запах газа.

Взрывной волной была полностью разрушена булочная, выбиты стёкла и оконные рамы в близлежащих домах, отброшены автомобили, припаркованные неподалёку от булочной. На месте происшествия до сих пор продолжается пожар. Для эвакуации раненых были привлечены вертолёты служб гражданской обороны.

На мете происшествия работают около 200 представителей экстренных служб, в том числе спасатели и медики. Сохраняется угроза обрушения здания. Из района ЧП эвакуированы жители, а также туристы из расположенного поблизости отеля.

Информация о гражданах России, пострадавших в результате происшествия, в посольство России во Франции не поступала.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в булочной на улице Тревиз в Париже.

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