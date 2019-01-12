Минстрой РФ: Взорванный дом в Магнитгорске можно разделить на два здания

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:53 — REGNUM Особенности конструкции частично рухнувшего 10-этажного многоквартирного дома в Магнитогорске позволяют после сноса повреждённых подъездов разделить строение на два самостоятельных здания. Об этом заявил журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после разбора завалов частично рухнувшего дома в Магнитогорске, расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 164, было проведено его тщательное обследование.

По итогам обследования было решено снести седьмой и восьмой подъезды, так как они не подлежат восстановлению после взрыва и обрушения. Также по итогам обследования было заявлено, что после демонтажа двух подъездов дом, в котором первоначально было 12 подъездов, может быть разделен на два самостоятельно стоящих здания.

Волков пояснил, что по сути весь 12-подъездный 10-этажный дом представлял собой два примыкающих друг к другу здания, которые стоят на одном фундаменте.

«По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — сказал заместитель министра.

Он также пояснил, что в задачи подрядчика будет входит аккуратный демонтаж плит таким образом, чтобы не был повреждён шестой подъезд. После этого также понадобятся некоторые реконструкционные мероприятия. Затем новые внешние стены двух отдельно стоящих домов будут утеплены и закрыты той или иной фасадной конструкцией.

Во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома заверил чиновник. После завершения демонтажа будет проведено ещё одно комплексное обследование.

Напомним, что жильцы уцелевших подъездов уже собирают подписи за полное расселение частично обрушившегося дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.