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В центре Парижа произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

Происшествия

Взрыв произошёл в местной булочной

В центре Парижа произошёл взрыв газа, есть пострадавшие
Bobby H
Пожарная машина

Париж, 12 января 2019, 12:23 — REGNUM  Мощный взрыв прогремел в центре Парижа, на улице Тревиз. Об этом 12 января сообщила полиция в своём аккаунте в Twitter.

На данный момент известно, что взрыв произошёл в результате утечки газа в булочной, расположенной на первом этаже многоэтажного жилого здания.

В данный момент в здании продолжается сильный пожар, представители экстренных служб эвакуируют жильцов соседних домов, опасаясь возможных новых взрывов газа.

Сообщается о множестве пострадавших, их число пока не называется. В результате взрыва выбиты стёкла и витрины в соседних домах. Полиция и спасатели обратились к жителям Парижа с настоятельной просьбой обходить стороной место происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в центре Парижа.

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