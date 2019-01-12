Суббота, 12 Января 2019 года
12:21:22 МСК

В жилом доме в Париже прогремел взрыв

Происшествия

Обстоятельства выясняются

Париж, 12 января 2019, 12:21 — REGNUM  Взрыв прогремел на улице Тревиз в Париже. Об этом 12 января сообщили правоохранительные органы французской столицы.

По данным полиции, взрыв произошёл около жилого дома в центральной части города. Часть дома разрушена.

О пострадавших и погибших информации пока не поступало. Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на рынке в афганском городе Хост. В результате взрыва погибли два человека, 23 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: На рынке в афганском городе Хост прогремел взрыв

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить