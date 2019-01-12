В жилом доме в Париже прогремел взрыв

Париж, , 12:21 — REGNUM Взрыв прогремел на улице Тревиз в Париже. Об этом 12 января сообщили правоохранительные органы французской столицы.

По данным полиции, взрыв произошёл около жилого дома в центральной части города. Часть дома разрушена.

О пострадавших и погибших информации пока не поступало. Обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на рынке в афганском городе Хост. В результате взрыва погибли два человека, 23 получили ранения различной степени тяжести.

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