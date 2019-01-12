Суббота, 12 Января 2019 года
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Двое детей и женщина погибли в ДТП в Ленинградской области

Происшествия

Четыре человека получили травмы

Волосово, Ленинградская область, 12 января 2019, 12:01 — REGNUM  Три человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом 12 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло около 09:50 мск на 57-м километре федеральной автотрассы А-108, между населёнными пунктами Пружицы и Корчаны в Ленинградской области.

В результате лобового столкновения с последующим возгоранием автомобилей погибли три человека: женщина и двое детей. Они скончались в машине скорой помощи.

Ещё чтыре человека, в том числе один ребёнок, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Состояние ребёнка оценивается медиками как тяжёлое.

Движение по автотрассе в сторону Санкт-Петербурга частично перекрыто. Ведётся работа по установлению причин и обстоятельств гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух человек, в том чиле шестилетнего ребёнка, в результате массового ДТП в Воронежской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая авария с гибелью людей под Воронежем стала уголовным делом

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Дорожно-транспортные происшествия
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