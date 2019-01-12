Экс-мэр Москвы Лужков прокомментировал ситуацию с Тушинским тоннелем

Москва, , 09:56 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что прорыв и затопление Тушинского тоннеля в столице не имеет отношения к работе его команды в 2000-х годах, так как все работы по каналу имени Москвы не относятся к сфере компетенции правительства столицы. Об этом 12 января сообщает РИА Новости.

Лужков отметил, что все решения по каналу имени Москвы принимали структуры, с ним связанные и не имеющие никакого отношения к правительству города. Все решения по поводу работ на канале принимали, по словам экс-мэра, либо «власти этого самого канала», либо некие более высокие организации, связанные с каналом.

Соответственно, все возможные просчёты при реконструкции тоннеля, которая производилась в начале 2000-х годов, которые могли стать причиной прорыва в Тушинском тоннеле, по заявлению Лужкова, не имеют отношения к работе его команды.

При этом Лужков подчеркнул, что водные ресурсы относятся к федеральному владению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошло подтопление в результате прорыва дамбы на Сходненской улице. Из-за ЧП было перекрыто Волоколамское шоссе в обоих направлениях, а также съезд с МКАД.

Движение транспорта по Тушинскому тоннелю было восстановлено к вечеру 10 января. В настоящее время выяснением причин ЧП занимается межведомственная комиссия.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы вероятные причины инцидента в Тушинском тоннеле