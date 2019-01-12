Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Китае

Пекин, , 09:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом 12 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 07:32 мск. Эпицентр подземных толчков находился в 39,4 км от города Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и в 194,2 км от города Нарын в Киргизии.

Очаг подземной стихии залегал на глубине 33,1 км.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло у берегов острова Суматра в Индонезии. О жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не сообщается.

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