СК проводит проверку по факту крушения поезда с углем под Иркутском

Иркутск, , 09:20 — REGNUM Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета инициировало доследственную проверку по факту железнодорожной аварии на перегоне «Делюр-Тыреть» Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на железнодорожном перегоне «Делюр-Тыреть» на участке Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошел сход с рельс вагонов грузового состава, перевозившего уголь.

Всего в составе было 67 вагонов. По уточнённым данным с рельс сошли 29 вагонов. В результатет аварии никто не пострадал. На место происшествия работают аварийно-восстановительные бригады, прибывшие на двух спецпоездах.

Также на месте происшествия работают следователи, которые проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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