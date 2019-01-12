В московском парке «Фили» найден труп мужчины

Москва, , 09:16 — REGNUM Тело неизвестного мужчины обнаружено на территории парка «Фили» в Москве. Об этом 12 января сообщает агенство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины 45−50 лет было обнаружено на улице Большая Филевская, в парке «Фили» 10 января.

Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют. По предварительным данным, неизвестный гражданин скончался утром 10 января.

В настоящее время следователями проводится проверка обстоятельств и причин гибели мужчины. Также проводятся мероприятия по установлению личности покойного.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении скелета человека при проведении земляных работ в центре Москвы, у жилого дома на Остоженке. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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